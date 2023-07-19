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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-pri-terakte-na-krymskom-mostu-devochka-prodolzhit-lechenie-v-moskve
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве
Фото "Кубань 24"

Об этом 19 июля сообщил глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников во время онлайн-брифинга.

Министр подтвердил, что девочка сейчас в стабильном состоянии, отрицательной динамики не наблюдается. Ее перевезут для продолжения лечения в Москву.

Медицинскую эвакуацию девочки проведут специалисты Федерального центра медицины катастроф и медики из Краснодарского края. Ее перевезут для лечения в одно из ведущих детских федеральных учреждений столицы.

По данным администрации Новооскольского городского округа Белгородской области, 20 июля в 11:00 проведут прощание с родителями девочки, погибшими при теракте, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка, ставшая сиротой из-за теракта на Крымском мосту, в стабильном состоянии. Ранее у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки.

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