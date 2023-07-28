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Пострадавшая при ЧП с хлопком газа в Сочи девушка скончалась в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-pri-hlopke-gaza-v-sochi-devushka-skonchalas-v-bolnitse
Пострадавшая при ЧП с хлопком газа в Сочи девушка скончалась в больнице
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По факту смерти 22-летней жительницы Москвы возбудили уголовное дело.

Несмотря на оказанную помощь, 27 июля пострадавшая девушка скончалась от полученных травм. Мужчина остается под наблюдением врачей. Сейчас следователи собирают доказательства. Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Солнечногорской в Сочи поступила диспетчеру в 12:00. Возгорание в доме потушили без участия спасателей. Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту пожара в жилом доме.

В момент хлопка газа в доме находилась 22-летняя родственница владельца и ее 23-летний знакомый. Когда они готовили пищу на кухне, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия молодые люди получили ожоги разной степени.

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