В СК рассказали подробности инцидента с хлопком газа в доме в Сочи

Хлопок газа произошел днем 26 июля в трехэтажном частном доме на улице Солнечногорской в поселке Дагомыс.

Выяснилось, что в тот момент в доме находилась 22-летняя родственница владельца и ее 23-летний знакомый. Когда они готовили пищу на кухне произошедшего хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате происшествия молодые люди получили ожоги разной степени. Их госпитализировали в больницу.

«По данному факту СО по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю была незамедлительно организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Солнечногорской в Сочи поступила диспетчеру в 12:00. Спасатели прибыли на место через 17 минут. За это время возгорание в доме потушили без их участия. Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку по факту пожара в жилом доме.