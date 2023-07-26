Два человека пострадали при хлопке газа в трехэтажном доме в горах Сочи

Возгорание произошло на территории села Сергей-Поле днем 26 июля.

Информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Солнечногорской поступила диспетчеру в 12:00. Спасатели прибыли на место через 17 минут. За это время возгорание в доме потушили без их участия. Пожар произошел после хлопка газовоздушной смеси.

В результате происшествия пострадали два человека. К ликвидации пожара привлекали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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