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Два человека пострадали при хлопке газа в трехэтажном доме в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-pri-pozhare-v-trehetazhnom-dome-v-gorah-sochi
Два человека пострадали при хлопке газа в трехэтажном доме в горах Сочи

Возгорание произошло на территории села Сергей-Поле днем 26 июля.

Информация о пожаре в трехэтажном доме на улице Солнечногорской поступила диспетчеру в 12:00. Спасатели прибыли на место через 17 минут. За это время возгорание в доме потушили без их участия. Пожар произошел после хлопка газовоздушной смеси.

В результате происшествия пострадали два человека. К ликвидации пожара привлекали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: более семи часов тушили возникший из-за короткого замыкания пожар на складе винзавода под Темрюком. Возгорание на складе в поселке Сенном произошло 26 июля в 1:19. К утру площадь пожара выросла до 900 кв. м.

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