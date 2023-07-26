Более семи часов тушили возникший из-за короткого замыкания пожар на складе винзавода под Темрюком

Возгорание на складе в поселке Сенном произошло 26 июля в 1:19. К утру площадь пожара выросла до 900 кв. м.

В 8:50 пожар полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации источника, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Пострадавших нет. В тушении участвовали 65 человек и 17 единиц техники.