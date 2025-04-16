Постоянно хочется сладкого — о чем это говорит?

Любить сладкое — это нормально, а вот постоянно грызть шоколадки и впадать в панику, если «сахарный запас» опустел — уже повод задуматься. Почему тянет на сладенькое?

Время от времени сладкого хочется всем, в конце концов, это самый простой и дешевый способ получить удовольствие. Закинул в рот конфетку — вот уже и день не такой серый, и люди вокруг не такие неприятные. А потом еще неделю, а то и две о сладком не вспоминаешь и все, в целом, нормально. Но, предположим, вы поймали себя на том, что едите сладкое каждый день и хочется все больше и больше. О чем это говорит? Начнем с относительно безобидных причин.

Голод

Если вы нерегулярно питаетесь или изводите организм диетами, он начнет требовать калорий. А откуда калории добыть проще всего? Правильно, из быстрых углеводов. В этом, кстати, и заключается причина «срывов» с диет, когда вдруг обнаруживаешь себя ночью у холодильника пожирающей кусок торта, который как-то сам внезапно там материализовался.

Стресс и зависимость

Как уже говорилось, сахар — это удовольствие. Заесть стресс шоколадкой или наградить себя за какие-то заслуги — для многих нормальная практика. Однако это ведет к настоящей зависимости, избавиться от которой будет непросто.

Если не хочется наесть себе бока и диабет, несите стресс к психологу, а за хорошую работу награждайте себя прогулками, новыми книжками или несъедобными подарочками. Духи, например, купите. Можно с нотками ванили или шоколада.

Вкусовые рецепторы перегружены

Иногда мы едим больше сладкого, чем нам нужно, просто потому что ощущения притупились. Вкусовые рецепторы от обилия усилителей вкуса и консервантов могут потерять чувствительность и вот вы кладете в чай больше сахара и берете десерт пожирнее и послаще, чтобы хоть что-то ощущать. Что с этим делать? Попробуйте на 10 дней сесть на жесткий режим, отказаться на это время от сахара и есть только правильную еду с минимумом соли и специй. Результат вас приятно удивит.

Нехватка микроэлементов

Если непреодолимо тянет на шоколад, возможно, в организме не хватает магния. Вы можете об этом и не догадываться, но ваш организм в курсе, что в какао нужного ему микроэлемента много, а значит, он постоянно будет тащить вас в кондитерский отдел и, как капризный ребенок, требовать самую большую шоколадину.

Также тяга к сладкому может быть обусловлена нехваткой хрома, который участвует в регуляции углеводного обмена и усиливает восприимчивость клеток к инсулину. Кстати, об инсулине…

Инсулинорезистентность

Как известно, гормон инсулин контролирует уровень глюкозы в крови и помогает доставить ее в клетки. Если вы умудрились нажить инсулинорезистентность (это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину), организм не получает нужную ему энергию. И возникает непреодолимая тяга к сладкому… Как правило, это состояние сопровождается еще и слабостью с головокружениями. Заметили у себя эти тревожные симптомы — срочно проверьте уровень глюкозы и инсулина в крови. Есть серьезный риск диабета II типа.

Иные гормональные нарушения

Не инсулином единым можно объяснить вашу тягу к сладкому. Иногда это говорит о проблемах с другими органами эндокринной системы, которые по какой-то причине начинают вырабатывать меньше гормонов. Нарушение гормонального баланса ведет к снижению энергии, сонливости и раздражительности. А чем это все, по мнению вашего организма, можно купировать? Правильно, сахаром. Не затягивайте с визитом к врачу.

Дисбактериоз

Патогенные бактерии тоже очень любят сладкое. И если баланс бактерий в вашем кишечнике нарушен в пользу «плохих», тяга к сладкому может усиливаться. Проверьтесь.

Гельминтоз

Отвратительно, но факт: при глистной инвазии тоже может тянуть на сладенькое. Причина в том, что гельминты, как любые паразиты, питаются за счет организма хозяина, они буквально тянут из него питательные вещества. Организм стремится восполнить дефицит и требует больше еды, в том числе и сахара, ведь это самый простой способ получить калории.

Нарушение кровоснабжения

Главный «потребитель сладкого» — это мозг. А чтобы глюкоза в него попала, нужно, чтобы кровоснабжению ничего не мешало. Что может мешать? Низкое давление, остеохондроз, травмы и сотрясения и прочие неприятные вещи. И снова мы советуем вам посетить врача, а не кондитерскую.

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