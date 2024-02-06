Последствия ночного урагана почти устранили в Краснодаре

В краевой столице сильный ветер повредил четыре здания в Центральном округе. Восстановительные работы идут в усиленном режиме.

В двухэтажном жилом доме на улице Братьев Дроздовых, 29 упали части шифера. Сейчас на объекте работы завершены, шифер заменили.

В жилом доме в 1-м проезде Стасова, 35 ветром повредило крышу. Сейчас ее накрыли пленкой, позже поврежденную кровлю восстановят. В течение недели управляющая компания закупит необходимые материалы и приступит к ремонту.

В краевом геронтологическом центре «Екатеринодар» на улице Старокубанской, 36/2 ветер сорвал облицовку крыши хозблока, а в трех кабинетах вылетели стекла. Пострадавших нет, упавшие конструкции разобрали, окна затянули пленкой. Нарушенное из-за стихии электроснабжение восстановили. Решается вопрос о проведении ремонта.

В гостинице на улице Таманской, 92 ветром повредило часть крыши. Сейчас постояльцы переехали. Собственник решает вопрос с ремонтом.

Кроме того, в городе ветер повалил 19 деревьев, из них 15 — распилили и вывезли. По четырем адресам работы по уборке деревьев продолжаются, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шквалистый ветер скоростью около 20 м/с обрушился на краевой центр в ночь на 6 февраля.