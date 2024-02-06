Поваленные деревья и энергоаварии: власти Краснодара назвали последствия урагана

Шквалистый ветер скоростью около 20 м/с обрушился на краевой центр в ночь на 6 февраля.

Ураганом сорвало части крыш в жилом доме на 1-м проезде Стасова, 35, клинике «Екатерининской» на Старокубанской, 36/2 и гостинице на Таманской, 92. Спасатели уже очистили эти территории от обломков кровли.

Кроме того, ветер повалил на землю более 10 деревьев. Самое крупное из них — на улице Леваневского, 189.

«Заявки отрабатывают сразу. На места выезжают городские службы. На данный момент в работе остается четыре участка», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он добавил, что за последние сутки в городе зафиксировали 14 аварийных отключения электричества. Почти все их уже устранили.

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