После смертельного ДТП с участием полицейского на Кубани завели уголовное дело

Авария, в которой погиб 21-летний водитель, произошла утром 17 декабря на трассе в Приморско-Ахтарском районе.

По результатам проверки СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, ставших причиной ДТП, в котором погиб 21-летний молодой человек.

По данным следствия, подозреваемый за рулем Volkswagen Passat, не выдержал дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2107, осуществлявшим поворот, и допустил столкновение с ним. Уточняется, что в этот момент подозреваемый не находился при исполнении должностных обязанностей. Также сообщается, что в момент аварии водитель Volkswagen Passat находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель «семерки» получил травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время подозреваемого допрашивают следователи. Решается вопрос о его задержании. Также допрашиваются очевидцы. Изъятые биологические следы направлены на экспертизу.

Расследование находится под контроле главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло утром на 76 км + 215 м трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что иномарка врезалась в заднюю часть «семерки», которая в этот момент поворачивала налево.