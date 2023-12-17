В прокуратуре раскрыли подробности смертельного ДТП в Приморско-Ахтарском районе

Авария, в которой погиб 21-летний водитель, произошла утром 17 декабря на трассе в Приморско-Ахтарском районе.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat двигался с превышением скорости. Он не выбрал безопасную дистанцию до ВАЗ 2107, двигавшегося в попутном направлении. Иномарка врезалась в заднюю часть «семерки», которая в этот момент поворачивала налево.

Сообщается, что в Volkswagen Passat находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.

На место происшествия прибыли работники прокуратуры Приморско-Ахтарского района. По инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУ СК по краю.

Специалисты изъяли биологические следы и записи с камер видеонаблюдения. Ведется осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП.

Ход и результаты процессуальной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела находятся под контролем прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло утром на 76 км + 215 м трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.