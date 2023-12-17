Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой в Приморско-Ахтарском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-semerki-pogib-v-dtp-s-inomarkoj-v-primorsko-ahtarskom-rajone
Водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой в Приморско-Ахтарском районе
Фото t.me/mvd_23

Авария, в которой погиб 21-летний парень, произошла утром 17 декабря на 76 км + 215 м трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 и врезался в него.

В результате ДТП, 21-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: двое пенсионеров погибли в лобовом ДТП с фургоном в Курганинском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях