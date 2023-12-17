Водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой в Приморско-Ахтарском районе
Происшествия
17.12.2023 12:55
Авария, в которой погиб 21-летний парень, произошла утром 17 декабря на 76 км + 215 м трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 и врезался в него.
В результате ДТП, 21-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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