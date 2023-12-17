Водитель «семерки» погиб в ДТП с иномаркой в Приморско-Ахтарском районе

Авария, в которой погиб 21-летний парень, произошла утром 17 декабря на 76 км + 215 м трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2107 и врезался в него.

В результате ДТП, 21-летний водитель «семерки» от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: двое пенсионеров погибли в лобовом ДТП с фургоном в Курганинском районе.