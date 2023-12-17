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Двое пенсионеров погибли в лобовом ДТП с фургоном в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-pensionerov-pogibli-v-lobovom-dtp-s-furgonom-v-kurganinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Двое пенсионеров погибли в лобовом ДТП с фургоном в Курганинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария со смертельным исходом произошла 16 декабря в около 18:00 на 50 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, 68-летний мужчина за рулем ВАЗ—2112 двигался со стороны станицы Темиргоевской в сторону станицы Воздвиженской. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer.

В результате аварии погиб водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка. Также травмы получила пассажирка Peugeot Boxer. Ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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