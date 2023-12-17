Двое пенсионеров погибли в лобовом ДТП с фургоном в Курганинском районе
Происшествия
17.12.2023 09:37
Авария со смертельным исходом произошла 16 декабря в около 18:00 на 50 км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
По предварительным данным, 68-летний мужчина за рулем ВАЗ—2112 двигался со стороны станицы Темиргоевской в сторону станицы Воздвиженской. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Peugeot Boxer.
В результате аварии погиб водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка. Также травмы получила пассажирка Peugeot Boxer. Ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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