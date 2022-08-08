После пяти дней работ МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на складе Ozon в Подмосковье

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Московской области

Пожар на одном из самых крупных складов Ozon в подмосковной Истре начался 3 августа. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м.

Открытое горение ликвидировали только утром 4 августа. Последствия пожара устраняли еще в течение пяти дней до вечера 8 августа.

«В 18:00 объявлена полная ликвидация пожара», — цитирует RT пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на складе Ozon в Московской области произошел 3 августа. Во время пожара на складе обрушилась кровля на площади 22 тыс. кв. м. Один человек погиб, также известно о 13 пострадавших. Более 1 тыс. работников склада сумели эвакуироваться.

Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин возгорания, в том числе короткое замыкание электропроводки, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение со стороны работников с другими источниками тепла.