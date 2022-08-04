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СК назвал официальные версии причины возгорания склада Ozon в Подмосковье

Происшествия
04.08.2022 15:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-nazval-ofitsialnye-versii-prichiny-vozgoraniya-sklada-ozon
СК назвал официальные версии причины возгорания склада Ozon в Подмосковье
Фото пресс-службы СК РФ

В ГСУ СК России по Московской области возбудили и расследуют уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар на складе Ozon.

Следствие рассматривает несколько версий причин возгорания, в том числе короткое замыкание электропроводки, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение со стороны работников с другими источниками тепла.

Следователи изъяли серверы, системные блоки и различную документацию. Опросили более 30 человек, назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую, оценочную и компьютерно-техническую судебные экспертизы.

Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара, а также размер ущерба, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на складе Ozon в Московской области произошел 3 августа в 12:30. Возгорание полностью ликвидировали только 4 августа в 5:45. Его площадь составила 55 тыс. кв. м. Во время пожара на складе обрушилась кровля на площади 22 тыс. кв. м.  При пожаре один человек погиб. Более 1 тыс. работников склада сумели эвакуироваться.

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