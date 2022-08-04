При пожаре на складе Ozon в Подмосковье пострадали 11 человек

Фото ГУ МЧС по Московской области

Пожар на складе Ozon в Московской области произошел 3 августа в 12:30. О полной ликвидации возгорания сообщили 4 августа в 5:45.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать на площади 55 тыс. кв. м. В результате происшествия на складе обрушилась кровля на площади 22 тыс. кв. м. Сообщается, что более 1 тыс. работников смогли покинуть помещение самостоятельно. Всего при пожаре пострадали 11 человек. Из них девять лечатся амбулаторно, двоих госпитализировали.

По факту пожара проводится проверка, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ozon рассказали, что будет с товарами из сгоревшего склада на Новой Риге.