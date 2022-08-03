В Ozon рассказали, что будет с товарами из горящего склада на Новой Риге

Фото ГУ МЧС по Московской области

Пожар на складе Ozon в Московской области произошел 3 августа в 12:30. Площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. метров.

В Ozon заявили, что точной информации о состоянии товаров, заказанных с этого склада, пока нет. Об этом станет известно после устранения последствий пожара. В компании подчеркнули, что в зависимости от состояния товаров, заказы либо доставят, либо отменят.

«Заказать товары с этого склада нельзя. Вы можете делать новые покупки и не опасаться отмены новых заказов», — говорится в Telegram Ozon.

Известно, что в результате крупного пожара на складе Ozon в Московской области один человек погиб и еще 13 пострадали.

Тушение пожара на складе продолжается и сейчас. Помимо спецтехники, на месте работают вертолеты и пожарный поезд.

По факту пожара на складе под Истрой СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает RT.

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