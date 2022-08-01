В Краснодаре потушили крупный пожар на складе
Происшествия
01.08.2022 17:25
Крупный пожар в коммерческом помещении на улице Сормовской произошел днем 1 августа. В результате происшествия никто не пострадал.
В трехэтажном здании произошло возгорание площадью 160 кв. метров. Загорелись склады готовой продукции нескольких собственников. Пожар начали тушить в 14:59. На месте работали 61 человек и 25 единиц техники.
В 15:37 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В 16:32 последствия пожара полностью ликвидировали.
Во время тушения пожара из коммерческого здания эвакуировали 19 человек. Причину возгорания уточняют специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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