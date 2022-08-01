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В Краснодаре загорелись склады на улице Сормовской

Происшествия
01.08.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelos-trehetazhnoe-zdanie
В Краснодаре загорелись склады на улице Сормовской
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Крупный пожар в коммерческом помещении произошел днем 1 августа. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели прибыли на место происшествия в 14:59. По предварительным данным, площадь пожара в трехэтажном здании составила около 160 кв. метров. Загорелись склады готовой продукции нескольких собственников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении пожара принимают участие 61 человек и 25 единиц техники. В горящем здании провели эвакуацию.

В 15:37 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что пожар в коммерческом здании на улице Сормовской произошел из-за вспыхнувшего кондиционера на третьем этаже.

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