В Краснодаре загорелись склады на улице Сормовской

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Крупный пожар в коммерческом помещении произошел днем 1 августа. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели прибыли на место происшествия в 14:59. По предварительным данным, площадь пожара в трехэтажном здании составила около 160 кв. метров. Загорелись склады готовой продукции нескольких собственников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении пожара принимают участие 61 человек и 25 единиц техники. В горящем здании провели эвакуацию.

В 15:37 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что пожар в коммерческом здании на улице Сормовской произошел из-за вспыхнувшего кондиционера на третьем этаже.

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