В Хадыженске загорелось заброшенное кафе «Медвежий угол»
Происшествия
21.07.2022 21:08
Возгорание произошло вечером 21 июля на улице Ленина. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар произошел в бесхозном здании. Возгорание ликвидировали в 20:30, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Огонь распространился на 120 кв. м, внутри двухэтажное здание выгорело полностью, произошло частичное обрушение кровли.
В местных соцсетях сообщили, что в этом здании раньше было кафе «Медвежий угол». Причины возгорания неизвестны. Некоторые пользователи предположили, что это мог быть поджог.
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