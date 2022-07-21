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В Хадыженске загорелось заброшенное кафе «Медвежий угол»

Происшествия
21.07.2022 21:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-hadyzhenske-zagorelos-zabroshennoe-kafe-medvezhij-ugol
Видео «Кубань 24»

Возгорание произошло вечером 21 июля на улице Ленина. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар произошел в бесхозном здании. Возгорание ликвидировали в 20:30, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на 120 кв. м, внутри двухэтажное здание выгорело полностью, произошло частичное обрушение кровли.

В местных соцсетях сообщили, что в этом здании раньше было кафе «Медвежий угол». Причины возгорания неизвестны. Некоторые пользователи предположили, что это мог быть поджог.

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