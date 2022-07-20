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В Архипо-Осиповке произошел сильный пожар на складе магазина сантехники

Происшествия
20.07.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-arhipo-osipovke-proizoshel-silnyj-pozhar-na-sklade-magazina-santehniki
Фото t.me/gelen_kriminal

Видеозаписи с места происшествия 20 июля выложили в соцсети очевидцы. Они пояснили, что в поселке Архипо-Осиповка начался пожар на складе магазина сантехники и огонь вот-вот перекинется на соседние строения.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 13:39. Прибыв на место в 13:47, они установили, что горит складское помещения магазина с сантехникой на площади 200 кв. м. В 13:53 был объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона.

На тушение подали 3 ствола «Б». В 14:18 пожар локализовали на площади 200 кв. м. Дали отбой повышенному рангу. В 14:47 открытое горение ликвидировали.

В тушении пожара участвуют от РСЧС 52 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и девять единиц техники. Предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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