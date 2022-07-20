В Краснодаре из горящей многоэтажки в ФМР спасли 5 жильцов, эвакуировали 23 человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Архитектора Петина в поступило пожарным 20 июля в 13:20.

Возгорание произошло в квартире на 10 этаже. В ликвидации пожара участвуют от РСЧС 45 человек личного состава, 15 единиц техники. В том числе от МЧС России 27 человек личного состава и 9 единиц техники.

Из горящего дома эвакуировали 23 человека, а из сгоревшей квартиры спасли 5 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 13:52 пожар в многоэтажном доме на улице Архитектора Петина локализовали на площади 40 кв. м. В 13:58 открытое горение ликвидировали.