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В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке

Происшествия
20.07.2022 14:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-festivalnom-mikrorajone-krasnodara-zagorelas-kvartira-v-mnogoetazhke
В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
Фото t.me/tipichkras

Сообщение в многоэтажном жилом доме на улице Архитектора Петина в поступило пожарным 20 июля в 13:20.

Прибыв на место в 13:30, пожарные установили, что горит квартира на 10 этаже 16-тиэтажного дома. Жильцов дома эвакуировали.

В 13:52 пожар локализовали на площади 40 кв. м. В 13:58 открытое горение ликвидировали. На месте работают три звена газодымозащитной службы, подано три ствола «Б».

В ликвидации пожара участвуют от РСЧС 45 человек личного состава, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава, и девять единиц техники. Предварительно погибших пострадавших нет, , сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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