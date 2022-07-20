В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
Происшествия
20.07.2022 14:03
Сообщение в многоэтажном жилом доме на улице Архитектора Петина в поступило пожарным 20 июля в 13:20.
Прибыв на место в 13:30, пожарные установили, что горит квартира на 10 этаже 16-тиэтажного дома. Жильцов дома эвакуировали.
В 13:52 пожар локализовали на площади 40 кв. м. В 13:58 открытое горение ликвидировали. На месте работают три звена газодымозащитной службы, подано три ствола «Б».
В ликвидации пожара участвуют от РСЧС 45 человек личного состава, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава, и девять единиц техники. Предварительно погибших пострадавших нет, , сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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