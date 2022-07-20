В Ейском районе загоревшаяся сухая трава на пустыре напугала жителей станицы

Фото Ольги Колесниковой t.me/volyakolesnikova

Сообщение о возгорании от жителей домов на окраине станицы Ясенской поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона 19 июля в 12:49.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 12:53, они установили, что на окраине, вне населенного пункта, загорелся мусор. От него огонь перекинулся на сухую траву. Огонь охватил 200 кв. м. В 12:55 пожар локализовали на той же площади, в 13:10 ликвидировали открытое горение. Полностью потушили пожар в 14:26.

Пострадавших нет. Угрозы населенному пункту нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

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