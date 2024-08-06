После ливня часть скалы обрушилась на дорогу в горах Сочи
Общество
06.08.2024 10:13
О камнепаде на Марьинском шоссе по дороге в аул Тхагапш сообщили утром 6 августа в соцсетях.
На участке дороги от Сочи до аула Тхагапш произошел обвал скальной породы. Большая глыба упала на шоссе и частично заблокировала проезд. Пострадавших нет. Вероятно, камнепад случился ночью, пока дорога была пустая.
Камнепады в этом районе — не редкость. Чаще всего это происходит из-за сильных дождей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях. В ночь на 6 августа в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозировали сильные дожди.