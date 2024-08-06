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После ливня часть скалы обрушилась на дорогу в горах Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-livnya-chast-skaly-obrushilas-na-dorogu-v-gorah-sochi
После ливня часть скалы обрушилась на дорогу в горах Сочи
Фото "Кубань 24"

О камнепаде на Марьинском шоссе по дороге в аул Тхагапш сообщили утром 6 августа в соцсетях.

На участке дороги от Сочи до аула Тхагапш произошел обвал скальной породы. Большая глыба упала на шоссе и частично заблокировала проезд. Пострадавших нет. Вероятно, камнепад случился ночью, пока дорога была пустая.

Камнепады в этом районе — не редкость. Чаще всего это происходит из-за сильных дождей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях. В ночь на 6 августа в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозировали сильные дожди.

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