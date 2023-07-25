После четырех остановок движения за сутки затруднений на подъездах к Крымскому мосту нет

Крымский мост перекрыли 24 июля около 21:17 четвертый раз за день.

Движение в сторону Краснодарского края открыли спустя 3 часа, в 0:17. В 0:28 также открыли движение в сторону Крыма.

Кроме того, с 21:00 приостанавливали работу Керченской паромной переправы. С 5:00 движение паромов через Керченский пролив возобновлено, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

Сейчас все работает в штатном режиме, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей и гостей Крыма призвали не снимать видео на Крымском мосту.