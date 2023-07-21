Жителей и гостей Крыма призвали не снимать видео на Крымском мосту

Советник главы Республики Крым Олег Крючков после временного закрытия моста из-за воздушной тревоги 20 июля призвал жителей и гостей полуострова не пользоваться смартфонами на мосту из соображений безопасности.

Крымский мост временно закрыли для движения из-за воздушной тревоги вечером 20 июля. Позже движение было возобновлено.

«Друзья, мы живем в условиях СВО. Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность.

Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в Telegram.

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