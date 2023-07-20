Подозрительные комментаторы атаковали чаты, посвященные проезду через Крымский мост

В туристических чатах и пабликах посвященных Крымскому мосту, паромам и сухопутного пути в Крым наблюдается всплеск подозрительной активности.

Анонимный комментаторы публикуют угрозы и оскорбления в адрес туристов и крымчан, а также рассуждают о небезопасности поездок в республику.

Аналитики выделяют четыре категории подозрительных сообщений: угрозы и оскорбления, рассуждения «мы хотели приехать, но теперь нет — страшно», «патриотические» настроения в стиле: «нельзя отдыхать, пока идет война» и сообщения о том, что нельзя ехать по сухопутному пути, так как местные живут «на войне».

Отмечается, что наибольшее число подозрительных сообщений отправлены с якобы женских профилей. Часто в аккаунтах нет фото, а вместо имени указан номер либо эмодзи в виде цветочков, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

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