Раскрыты подробности о гражданских судах, которые могли атаковать дронами Крымский мост

Катера-дроны по Крымскому мосту могли быть запущены с танкеров Beks Loyal под флагом Маршалловых островов и Khudayar Yusifzade под флагом Либерии.

По данным сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade вышел из порта Измаил на территории Украины 5 июля. В порт Элефсис в Греции судно прибыло 18 июля.

Корабль Beks Loyal из порта Тузлы в районе Стамбула отправился 13 мая и прибыл в Константу (Румыния) 18 июля.

Сообщается, что порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), владелец — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Beks Loyal зарегистрирован в порту Пирей (Греция), владелец — Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.

Длина Beks Loyal составляет 228 м, длина Khudayar Yusifzade — 140 м, сообщает «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хакеры обнародовали маршруты кораблей, которые могли атаковать Крымский мост дронами.