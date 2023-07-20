Хакеры обнародовали маршруты кораблей, которые могли атаковать Крымский мост дронами

Маршруты гражданских кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту 17 июля, были опубликованы 20 июля.

По данным расследования хакеров, запустить дроны могли два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее. Позднее суда встретились в море.

Хакеры предполагают, что в этот момент с одного корабля на другой перегрузили дроны. Также в RaHDit отметили, что, возможно, для управления дронами использовался еще один корабль. Он мог стоять на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

«Злые русские хакеры» (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой», — цитирует «РИА Новости» сообщение RaHDit.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 июля произошла атака на Крымский мост. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их дочь-подростка госпитализировали.