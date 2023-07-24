Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли четвертый раз за день

Информация об этом появилась вечером 24 июля в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — написали в соцсетях.

В течение дня 24 июля движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали уже трижды: в 4:22, 7:04 и 15:34. О причинах приостановки движения по мосту не сообщается.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.