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Возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozobnovlyat-dvizhenie-avtobusov-i-gruzovikov-na-krymskom-mostu-v-blizhajshee-vremya-ne-planiruyut
Возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня работает, может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что запускать движение грузовых автомобилей на Крымском мосту в ближайшее время тоже не планируют. Это необходимо для обеспечения безопасности. При этом мост был полностью готов принять грузовой транспорт, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение автомобилей на Крымском мосту после теракта запустили в полночь 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

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