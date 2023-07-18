Возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют

Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня работает, может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что запускать движение грузовых автомобилей на Крымском мосту в ближайшее время тоже не планируют. Это необходимо для обеспечения безопасности. При этом мост был полностью готов принять грузовой транспорт, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение автомобилей на Крымском мосту после теракта запустили в полночь 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.