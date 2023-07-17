По Крымскому мосту запустили движение после теракта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено ночью 18 июля в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

На Крымском мосту провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Пострадавший пролет дополнительно испытали.

«Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено», — написал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пока движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Путин заявил, что ответ за теракт на Крымском мосту, конечно, будет.

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