Путин: ответ за теракт на Крымском мосту, конечно, будет

Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

Президент назвал произошедшее на мосту очередным терактом киевского режима. По его словам, это бессмысленное с военной точки зрения преступление, поскольку Крымский мост уже давно не используют для военных перевозок.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения», — заявил Путин.

Президент отметил, что он дал поручения ФСБ, СК, ряду других ведомств — детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — добавил глава государства.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля около 3:00. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибли двое взрослых и пострадал ребенок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при теракте на Крымском мосту один пролет разрушился полностью, а опоры не повреждены. Об этом президенту России рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.