Порядка 10 улиц, школы и детсады остались без света на востоке Краснодара

Электричество пропало в Карасунском округе из-за повреждения кабельной линии 3 сентября около 15:30.

Без света временно остались жители домов по улицам:

Уральская;

Просторная;

Автолюбителей;

Игнатова;

Гидростроителей;

Благоева;

Невкипелого;

Снесарева;

Трудовой Славы;

Дежнева.

Кроме того, сейчас нет электричества в детских садах № 184, 190 и школах № 52, 46. Аварийная бригада уже приступила к восстановлению кабельной линии, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке Краснодара планируют к 18:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители пригорода и севера Краснодара 3 сентября на весь день останутся без света.