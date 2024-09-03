Порядка 10 улиц, школы и детсады остались без света на востоке Краснодара
Общество
03.09.2024 16:19
Электричество пропало в Карасунском округе из-за повреждения кабельной линии 3 сентября около 15:30.
Без света временно остались жители домов по улицам:
- Уральская;
- Просторная;
- Автолюбителей;
- Игнатова;
- Гидростроителей;
- Благоева;
- Невкипелого;
- Снесарева;
- Трудовой Славы;
- Дежнева.
Кроме того, сейчас нет электричества в детских садах № 184, 190 и школах № 52, 46. Аварийная бригада уже приступила к восстановлению кабельной линии, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.
В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке Краснодара планируют к 18:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители пригорода и севера Краснодара 3 сентября на весь день останутся без света.