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Порядка 10 улиц, школы и детсады остались без света на востоке Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poryadka-10-ulits-shkoly-i-detsady-ostalis-bez-sveta-na-vostoke-krasnodara
Порядка 10 улиц, школы и детсады остались без света на востоке Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электричество пропало в Карасунском округе из-за повреждения кабельной линии 3 сентября около 15:30.

Без света временно остались жители домов по улицам:

  • Уральская;
  • Просторная;
  • Автолюбителей;
  • Игнатова;
  • Гидростроителей;
  • Благоева;
  • Невкипелого;
  • Снесарева;
  • Трудовой Славы;
  • Дежнева.

Кроме того, сейчас нет электричества в детских садах № 184, 190 и школах № 52, 46. Аварийная бригада уже приступила к восстановлению кабельной линии, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества на востоке Краснодара планируют к 18:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители пригорода и севера Краснодара 3 сентября на весь день останутся без света.

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