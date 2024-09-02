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Жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-prigoroda-krasnodara-na-ves-den-ostanutsya-bez-sveta-3-sentyabrya
Жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для проведения плановых работ во вторник подачу электроэнергии приостановят в нескольких дачных и садовых товариществах на востоке города.

Временное ограничение электроснабжения — вынужденная мера в связи с техническими работами на воздушной ЛЭП.

Так, 3 сентября без электричества с 9:00 до 17:00 останутся жители:

  • Коттеджного поселка «Виктория» в хуторе Ленина;
  • НСТ «Дружба»;
  • НСТ «Аврора»;
  • НСТ «Зеленая роща»;
  • НСТ «Пламя»;
  • КП «Виктория»;
  • КСТ «Текстильщик»;
  • КСТ «Радуга»;
  • ДНТ «Виктория»;
  • СНТ «Югтекс»;
  • СНТ «Восток»;
  • ДНТ «Виктория -К».

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 8-800-220-0-220, сообщают «Краснодарские электросети» в Telegram.

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