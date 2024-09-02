Жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября

Для проведения плановых работ во вторник подачу электроэнергии приостановят в нескольких дачных и садовых товариществах на востоке города.

Временное ограничение электроснабжения — вынужденная мера в связи с техническими работами на воздушной ЛЭП.

Так, 3 сентября без электричества с 9:00 до 17:00 останутся жители:

Коттеджного поселка «Виктория» в хуторе Ленина;

НСТ «Дружба»;

НСТ «Аврора»;

НСТ «Зеленая роща»;

НСТ «Пламя»;

КП «Виктория»;

КСТ «Текстильщик»;

КСТ «Радуга»;

ДНТ «Виктория»;

СНТ «Югтекс»;

СНТ «Восток»;

ДНТ «Виктория -К».

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 8-800-220-0-220, сообщают «Краснодарские электросети» в Telegram.

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