Жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября
Общество
02.09.2024 18:48
Для проведения плановых работ во вторник подачу электроэнергии приостановят в нескольких дачных и садовых товариществах на востоке города.
Временное ограничение электроснабжения — вынужденная мера в связи с техническими работами на воздушной ЛЭП.
Так, 3 сентября без электричества с 9:00 до 17:00 останутся жители:
- Коттеджного поселка «Виктория» в хуторе Ленина;
- НСТ «Дружба»;
- НСТ «Аврора»;
- НСТ «Зеленая роща»;
- НСТ «Пламя»;
- КП «Виктория»;
- КСТ «Текстильщик»;
- КСТ «Радуга»;
- ДНТ «Виктория»;
- СНТ «Югтекс»;
- СНТ «Восток»;
- ДНТ «Виктория -К».
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 8-800-220-0-220, сообщают «Краснодарские электросети» в Telegram.
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