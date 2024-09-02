Пять улиц проведут день без электричества 2 сентября в Краснодаре

Плановое отключение электричества 2 сентября запланировано на период с 9:00 до 17:00.

В зону отключения попадают следующие улицы:

Сормовская, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 110, 110/1,110/4, 116/1, 116/12, 177/1, 117/а, 118/1, 113-115, 110/б-122;

Юннатов, 33;

40 Лет Победы, 14, 14/1;

Чернышевского 1 пр., 16;

Первомайская, 38, 45, 55.

Для уточнения адреса можно воспользоваться ссылкой. Также дополнительную информацию можно получить по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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