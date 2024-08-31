Геленджик остался без воды из-за масштабной аварии на Троицком водоводе

Аварийная ситуации на сетях Троицкого группового водовода произошла 31 августа около 2:00.

В связи с этим в Геленджике вынужденно ограничили подачу воды. В зону отключения попали вся западная часть города-курорта — от Кабардинки до улицы Садовой, а также села Виноградное и Марьина Роща, микрорайон Голубая бухта.

«Место предполагаемого порыва еще не обнаружено. Время, необходимое для восстановления повреждения в данный момент, неизвестно», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессий водоснабжения — Геленджик».

Заказать подвоз воды к многоквартирным домам можно по телефону: +78614121033.

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