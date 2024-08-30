Из-за аномальной засухи село Дедеркой под Туапсе осталось без воды

Дефицит подачи воды последние дни наблюдается в селе Дедеркой. Это связано с аномальной жарой и засухой на водозаборе.

Подачу воды в населенном пункте осуществляют по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Кроме того, емкости с питьевой водой установят на улице Совхозной около домов № 43 и № 21, на улицах Клубной и Заречной, а также на выезде из села в сторону Шепси.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8(86167)63-5-94 и 8(86167)63-2-47, 8(86167)63-2-56, сообщает пресс-служба администрации Шепсинского сельского поселения.

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