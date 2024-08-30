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Более 60 улиц останутся без света 30 августа в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-ulits-ostanutsya-bez-sveta-30-avgusta-v-krasnodare
Более 60 улиц останутся без света 30 августа в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Для проведения плановых работ в пятницу подачу электроэнергии приостановят в нескольких районах Краснодара.

Сообщается, что 30 августа с 8:00 до 10:00 будет света не будет на улицах:

  • улица Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;
  • улица Кубанонабережная, 146-150, 248;
  • улица Фрунзе, 7-9;
  • переулок Кубанонабережный, 8;
  • улица Кирова, 9;

В период с 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

  • улица Бершанской, 359;
  • улица Аэропортовский пр., 1/9, 7, 9

С 9:00 до 15:00 в зону отключения попадут:

  • улица Донбасская, 54-56, 59, 60;
  • улица Победы 51-53, 52;
  • улица Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;
  • улица Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;
  • улица Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;
  • улица Тупиковая, 1-29, 2-38;
  • улица Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;
  • улица Костромская, 18-26;
  • улица Ришельевская, 64-82, 77;
  • улица Триумфальная, 26-32;
  • улица Живило, 12-20;
  • улица 2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;
  • улица Светлая, 4-40;
  • улица Величковская, 1-21, 2-28;

В период с 9:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:

  • улица Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;
  • улица Народная, 31;
  • улица Голубиная, 30-42, 31-43;
  • улица Ямская, 2;
  • улица Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;
  • улица Народная, 1-13, 4-12, 31-47;
  • улица Административная, 8-20, 15-29;
  • улица пер. Народный, 2;
  • улица Гиагинская, 5-13, 8-18;
  • улица пер. Прерывистый, 1-13, 2-14;
  • улица Гуденко, 3;
  • улица Милицейская, 3-17, 6-10;
  • улица Луганская, 5-13;
  • улица Верная, 37-39;
  • улица Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;
  • улица Янковского, 106;
  • улица Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;
  • улица Пашковская, 131;
  • улица Кутузова, 33-59, 44-46;
  • улица Буденного, 251-271;
  • улица Кузнечная, 138-156, 143-165;
  • улица Садовая, 143-151;
  • улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;
  • улица Костылева, 187-201, 208-238;
  • улица Базовская, 173-189, 248-254;
  • улица Новокузнечная, 93, 105;
  • улица Кавказская, 53;
  • улица пер. Правды, 22;
  • улица Березанская, 1-7, 2-12;
  • улица Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
  • улица пер. Широкий, 62-64;
  • улица Воронежская, 47/3, 96-100;
  • улица 5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;
  • улица 4-й Обрывной проезд, 39;
  • улица 2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.

С 10:00 до 16:00 отключение планируется по адресам:

  • улица 70 лет октября, 12/2;
  • улица Платановый бульвар, 19/1№

В период с 10:00 до 17:00 отключение запланировано по адресам:

  • улица Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108-138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1;
  • улица Уральская, 75/1, 81, 100, 104, 106;
  • улица проезд Новороссийский, 2-18;
  • улица Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
  • улица Селезнева, 16;
  • улица Меланжевая, 23

Уточнить адрес, можно по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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