Более 60 улиц останутся без света 30 августа в Краснодаре

Для проведения плановых работ в пятницу подачу электроэнергии приостановят в нескольких районах Краснодара.

Сообщается, что 30 августа с 8:00 до 10:00 будет света не будет на улицах:

улица Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;

улица Кубанонабережная, 146-150, 248;

улица Фрунзе, 7-9;

переулок Кубанонабережный, 8;

улица Кирова, 9;

В период с 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:

улица Бершанской, 359;

улица Аэропортовский пр., 1/9, 7, 9

С 9:00 до 15:00 в зону отключения попадут:

улица Донбасская, 54-56, 59, 60;

улица Победы 51-53, 52;

улица Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;

улица Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;

улица Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;

улица Тупиковая, 1-29, 2-38;

улица Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;

улица Костромская, 18-26;

улица Ришельевская, 64-82, 77;

улица Триумфальная, 26-32;

улица Живило, 12-20;

улица 2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;

улица Светлая, 4-40;

улица Величковская, 1-21, 2-28;

В период с 9:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:

улица Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;

улица Народная, 31;

улица Голубиная, 30-42, 31-43;

улица Ямская, 2;

улица Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;

улица Народная, 1-13, 4-12, 31-47;

улица Административная, 8-20, 15-29;

улица пер. Народный, 2;

улица Гиагинская, 5-13, 8-18;

улица пер. Прерывистый, 1-13, 2-14;

улица Гуденко, 3;

улица Милицейская, 3-17, 6-10;

улица Луганская, 5-13;

улица Верная, 37-39;

улица Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;

улица Янковского, 106;

улица Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;

улица Пашковская, 131;

улица Кутузова, 33-59, 44-46;

улица Буденного, 251-271;

улица Кузнечная, 138-156, 143-165;

улица Садовая, 143-151;

улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;

улица Костылева, 187-201, 208-238;

улица Базовская, 173-189, 248-254;

улица Новокузнечная, 93, 105;

улица Кавказская, 53;

улица пер. Правды, 22;

улица Березанская, 1-7, 2-12;

улица Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;

улица пер. Широкий, 62-64;

улица Воронежская, 47/3, 96-100;

улица 5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;

улица 4-й Обрывной проезд, 39;

улица 2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.

С 10:00 до 16:00 отключение планируется по адресам:

улица 70 лет октября, 12/2;

улица Платановый бульвар, 19/1№

В период с 10:00 до 17:00 отключение запланировано по адресам:

улица Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108-138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1;

улица Уральская, 75/1, 81, 100, 104, 106;

улица проезд Новороссийский, 2-18;

улица Петуховский переулок, 2-20, 3-19;

улица Селезнева, 16;

улица Меланжевая, 23

Уточнить адрес, можно по ссылке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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