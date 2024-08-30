Более 60 улиц останутся без света 30 августа в Краснодаре
Общество
30.08.2024 07:22
Для проведения плановых работ в пятницу подачу электроэнергии приостановят в нескольких районах Краснодара.
Сообщается, что 30 августа с 8:00 до 10:00 будет света не будет на улицах:
- улица Орджоникидзе, 1-11, 2-10, 13, 13/1;
- улица Кубанонабережная, 146-150, 248;
- улица Фрунзе, 7-9;
- переулок Кубанонабережный, 8;
- улица Кирова, 9;
В период с 9:00 до 12:00 электричество отключат по адресам:
- улица Бершанской, 359;
- улица Аэропортовский пр., 1/9, 7, 9
С 9:00 до 15:00 в зону отключения попадут:
- улица Донбасская, 54-56, 59, 60;
- улица Победы 51-53, 52;
- улица Молодежная, 1-5, 2-8, 4-34, 3-35, 36, 44;
- улица Шоссейная, 7-19, 9, 10-22;
- улица Хутораская, 2-4, 3-5, 7-15;
- улица Тупиковая, 1-29, 2-38;
- улица Пластунская, 1, 22, 23, 25/1, 28, 30а;
- улица Костромская, 18-26;
- улица Ришельевская, 64-82, 77;
- улица Триумфальная, 26-32;
- улица Живило, 12-20;
- улица 2-й проезд Ивана Сусанина, 2-4;
- улица Светлая, 4-40;
- улица Величковская, 1-21, 2-28;
В период с 9:00 до 15:30 электричества не будет в домах по адресам:
- улица Звенигородская, 2-8, 10, 14, 26-32;
- улица Народная, 31;
- улица Голубиная, 30-42, 31-43;
- улица Ямская, 2;
- улица Архангельская, 8-20, 19-49, 34-46;
- улица Народная, 1-13, 4-12, 31-47;
- улица Административная, 8-20, 15-29;
- улица пер. Народный, 2;
- улица Гиагинская, 5-13, 8-18;
- улица пер. Прерывистый, 1-13, 2-14;
- улица Гуденко, 3;
- улица Милицейская, 3-17, 6-10;
- улица Луганская, 5-13;
- улица Верная, 37-39;
- улица Длинная, 170-178, 181, 278-316, 315-361;
- улица Янковского, 106;
- улица Леваневского, 84-88, 91-99, 117-121;
- улица Пашковская, 131;
- улица Кутузова, 33-59, 44-46;
- улица Буденного, 251-271;
- улица Кузнечная, 138-156, 143-165;
- улица Садовая, 143-151;
- улица Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;
- улица Костылева, 187-201, 208-238;
- улица Базовская, 173-189, 248-254;
- улица Новокузнечная, 93, 105;
- улица Кавказская, 53;
- улица пер. Правды, 22;
- улица Березанская, 1-7, 2-12;
- улица Казачья, 49-59, 56-78, 124-128;
- улица пер. Широкий, 62-64;
- улица Воронежская, 47/3, 96-100;
- улица 5-й Обрывной проезд, 1-25, 2-26, 62-100;
- улица 4-й Обрывной проезд, 39;
- улица 2-й Кузнечный Зарой, 1-25, 2-26, 63-99, 64-100.
С 10:00 до 16:00 отключение планируется по адресам:
- улица 70 лет октября, 12/2;
- улица Платановый бульвар, 19/1№
В период с 10:00 до 17:00 отключение запланировано по адресам:
- улица Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 9/3, 11, 27, 31, 108-138, 140, 154, 210, 214, 216, 220, 226, 232, 232/1;
- улица Уральская, 75/1, 81, 100, 104, 106;
- улица проезд Новороссийский, 2-18;
- улица Петуховский переулок, 2-20, 3-19;
- улица Селезнева, 16;
- улица Меланжевая, 23
Уточнить адрес, можно по ссылке.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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