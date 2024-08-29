Более 20 улиц в двух округах Краснодара остались без света из-за аварии

Два аварийных отключения электричества произошли утром 29 августа в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара. В общей сложности были обесточены 55 трансформаторных подстанций.

В Карасунском округе без света находятся жители домов на улицах: Валерия Гассия, проспект Писателя Знаменского, Артезианской, Автолюбителей, Благоева, Игнатова, Кружевной.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10кВ. Отключены 22 трансформаторные подстанции. В Прикубанском округе из-за повреждения на линии 6-10кВ были обесточены 33 трансформаторные подстанции.

В настоящее время без света остались улицы: Артиллерийская;

Братьев Игнатовых;

Котовского;

Севастопольская;

Северная;

Герцена;

Передерия;

Энгельса;

Калининградская;

Фрунзе;

Чкалова;

Калинина;

Красных Партизан;

Пластунская;

Брюсова;

Воровского;

Головатого;

Бабушкина.

На месте работают аварийные бригады. Ориентировочно, работы продлятся до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа. Отключения связаны с проведением плановых работ.