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Более 20 улиц в двух округах Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-dvuh-okrugah-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Более 20 улиц в двух округах Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Два аварийных отключения электричества произошли утром 29 августа в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара. В общей сложности были обесточены 55 трансформаторных подстанций.

В Карасунском округе без света находятся жители домов на улицах: Валерия Гассия, проспект Писателя Знаменского, Артезианской, Автолюбителей, Благоева, Игнатова, Кружевной.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10кВ. Отключены 22 трансформаторные подстанции. В Прикубанском округе из-за повреждения на линии 6-10кВ были обесточены 33 трансформаторные подстанции.

В настоящее время без света остались улицы: Артиллерийская;

  • Братьев Игнатовых;
  • Котовского;
  • Севастопольская;
  • Северная;
  • Герцена;
  • Передерия;
  • Энгельса;
  • Калининградская;
  • Фрунзе;
  • Чкалова;
  • Калинина;
  • Красных Партизан;
  • Пластунская;
  • Брюсова;
  • Воровского;
  • Головатого;
  • Бабушкина.

На месте работают аварийные бригады. Ориентировочно, работы продлятся до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа. Отключения связаны с проведением плановых работ.

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