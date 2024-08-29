Более 20 улиц в двух округах Краснодара остались без света из-за аварии
Два аварийных отключения электричества произошли утром 29 августа в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара. В общей сложности были обесточены 55 трансформаторных подстанций.
В Карасунском округе без света находятся жители домов на улицах: Валерия Гассия, проспект Писателя Знаменского, Артезианской, Автолюбителей, Благоева, Игнатова, Кружевной.
Причина отключения — повреждение на линии 6-10кВ. Отключены 22 трансформаторные подстанции. В Прикубанском округе из-за повреждения на линии 6-10кВ были обесточены 33 трансформаторные подстанции.
В настоящее время без света остались улицы: Артиллерийская;
- Братьев Игнатовых;
- Котовского;
- Севастопольская;
- Северная;
- Герцена;
- Передерия;
- Энгельса;
- Калининградская;
- Фрунзе;
- Чкалова;
- Калинина;
- Красных Партизан;
- Пластунская;
- Брюсова;
- Воровского;
- Головатого;
- Бабушкина.
На месте работают аварийные бригады. Ориентировочно, работы продлятся до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа. Отключения связаны с проведением плановых работ.