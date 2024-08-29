Почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа

В нескольких районах краевого центра в четверг отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 29 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

проспект Чекистов, 10/1, 16, 18, 20;

Российская, 219, 312, 320, 345/2, 353/А, 353, 354, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;

Димитрова, 11/1, 13, 15/а, 17, 40, 92;

Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34;

Трамвайная, 2/2, 14;

Котовского, 92;

Мачуги, 5/1, 7/1;

Почтовая, 34, 55;

Фадеева, 15;

1-я Гвардейская, 17;

21 Партсъезда, 117/1, 170;

Уссурийская, 11;

Витебская, 71/1;

Ейское шоссе, 7/21;

скульптора Коломийцева, 61;

Гусника, 22, 26;

Пригородная, 140, 142;

Геологическая, 34/1;

Бульварная, 75;

3-й проезд Болотникова, 2, 2/1;

Ключевая, 107;

2-й кузнечный зарой, 6;

Новая, 9;

Воронежский проезд, 5;

Колхозная, 18;

Механическая, 5;

Садовая, 31/А , 175;

Глиняный переулок, 3, 6;

Суворова, 26.

Уточнить адреса можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, 29 августа электроснабжение отключат в станице Старокорсунской на улицах:

Бригадной;

Васюхно;

Вознесенской;

Запасной;

Интернациональной;

Коммунистической;

Комсомольской;

Корсунской;

Красноармейской;

Краснодарской;

переулке Звездном;

Лабинской;

Новосеверной;

Обрывной;

Октябрьской;

Преградной;

Придорожной;

Пролетарской;

Северной;

Советской;

Спортивной;

Степной;

Цветочной;

Чапаева;

Чонгарской;

Шевченко;

Школьной.

Без света также останется хутор Ленина: коттеджный поселок «Виктория», НСТ «Дружба», НСТ «Аврора», НСТ «Зеленая роща», НСТ «Пламя», КСТ «Текстильщик», КСТ «Радуга», ДНТ «Виктория», СНТ «Югтэкс», СНТ «Восток», ДНТ «Виктория-К», сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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