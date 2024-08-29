Почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа
В нескольких районах краевого центра в четверг отключат электричество для проведения плановых работ.
Так, 29 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:
- проспект Чекистов, 10/1, 16, 18, 20;
- Российская, 219, 312, 320, 345/2, 353/А, 353, 354, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;
- Димитрова, 11/1, 13, 15/а, 17, 40, 92;
- Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34;
- Трамвайная, 2/2, 14;
- Котовского, 92;
- Мачуги, 5/1, 7/1;
- Почтовая, 34, 55;
- Фадеева, 15;
- 1-я Гвардейская, 17;
- 21 Партсъезда, 117/1, 170;
- Уссурийская, 11;
- Витебская, 71/1;
- Ейское шоссе, 7/21;
- скульптора Коломийцева, 61;
- Гусника, 22, 26;
- Пригородная, 140, 142;
- Геологическая, 34/1;
- Бульварная, 75;
- 3-й проезд Болотникова, 2, 2/1;
- Ключевая, 107;
- 2-й кузнечный зарой, 6;
- Новая, 9;
- Воронежский проезд, 5;
- Колхозная, 18;
- Механическая, 5;
- Садовая, 31/А , 175;
- Глиняный переулок, 3, 6;
- Суворова, 26.
Уточнить адреса можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Кроме того, 29 августа электроснабжение отключат в станице Старокорсунской на улицах:
- Бригадной;
- Васюхно;
- Вознесенской;
- Запасной;
- Интернациональной;
- Коммунистической;
- Комсомольской;
- Корсунской;
- Красноармейской;
- Краснодарской;
- переулке Звездном;
- Лабинской;
- Новосеверной;
- Обрывной;
- Октябрьской;
- Преградной;
- Придорожной;
- Пролетарской;
- Северной;
- Советской;
- Спортивной;
- Степной;
- Цветочной;
- Чапаева;
- Чонгарской;
- Шевченко;
- Школьной.
Без света также останется хутор Ленина: коттеджный поселок «Виктория», НСТ «Дружба», НСТ «Аврора», НСТ «Зеленая роща», НСТ «Пламя», КСТ «Текстильщик», КСТ «Радуга», ДНТ «Виктория», СНТ «Югтэкс», СНТ «Восток», ДНТ «Виктория-К», сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.
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