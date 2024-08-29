Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-60-ulits-ostanutsya-bez-sveta-v-raznyh-rajonah-krasnodara-29-avgusta
Почти 60 улиц останутся без света в разных районах Краснодара 29 августа
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В нескольких районах краевого центра в четверг отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 29 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • проспект Чекистов, 10/1, 16, 18, 20;
  • Российская, 219, 312, 320, 345/2, 353/А, 353, 354, 357, 359, 361, 361/4, 369, 373;
  • Димитрова, 11/1, 13, 15/а, 17, 40, 92;
  • Профессора Рудакова, 7/6, 7/19, 34;
  • Трамвайная, 2/2, 14;
  • Котовского, 92;
  • Мачуги, 5/1, 7/1;
  • Почтовая, 34, 55;
  • Фадеева, 15;
  • 1-я Гвардейская, 17;
  • 21 Партсъезда, 117/1, 170;
  • Уссурийская, 11;
  • Витебская, 71/1;
  • Ейское шоссе, 7/21;
  • скульптора Коломийцева, 61;
  • Гусника, 22, 26;
  • Пригородная, 140, 142;
  • Геологическая, 34/1;
  • Бульварная, 75;
  • 3-й проезд Болотникова, 2, 2/1;
  • Ключевая, 107;
  • 2-й кузнечный зарой, 6;
  • Новая, 9;
  • Воронежский проезд, 5;
  • Колхозная, 18;
  • Механическая, 5;
  • Садовая, 31/А , 175;
  • Глиняный переулок, 3, 6;
  • Суворова, 26.

Уточнить адреса можно по ссылке, дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, 29 августа электроснабжение отключат в станице Старокорсунской на улицах:

  • Бригадной;
  • Васюхно;
  • Вознесенской;
  • Запасной;
  • Интернациональной;
  • Коммунистической;
  • Комсомольской;
  • Корсунской;
  • Красноармейской;
  • Краснодарской;
  • переулке Звездном;
  • Лабинской;
  • Новосеверной;
  • Обрывной;
  • Октябрьской;
  • Преградной;
  • Придорожной;
  • Пролетарской;
  • Северной;
  • Советской;
  • Спортивной;
  • Степной;
  • Цветочной;
  • Чапаева;
  • Чонгарской;
  • Шевченко;
  • Школьной.

Без света также останется хутор Ленина: коттеджный поселок «Виктория», НСТ «Дружба», НСТ «Аврора», НСТ «Зеленая роща», НСТ «Пламя», КСТ «Текстильщик», КСТ «Радуга», ДНТ «Виктория», СНТ «Югтэкс», СНТ «Восток», ДНТ «Виктория-К», сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Читайте также: блэкаут на севере Краснодара — без электричества остались более 110 улиц.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях