Блэкаут на севере Краснодара: без электричества остались более 110 улиц

Три крупных отключения электроэнергии произошли в Прикубанском округе Краснодара около полудня 28 августа.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах:

Алуштинской;

Буковой;

Бульварной;

Есаульской;

Плотниченко;

Российской;

Седина;

Сумской;

Фелицина;

Ягодина;

Янтарной;

Балетной;

Балканской;

Белозерной;

Бульварной;

Геологической;

Есаульской;

Есенина;

Палаточной;

Пригородной,;

Российской;

Аральской;

Астраханской;

Бейсугской;

Островной;

Ясной;

Гришина;

Омской;

Раздольной;

Рощинской;

Ростовское шоссе;

Силантьева;

Книжной;

Ягодина;

Арбатской;

Грабина.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийной бригада. Ориентировочное время завершения ремонта — 15:00.

Также электричество отключилось на улицах:

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Урожайной;

Дзержинского;

Дорожной;

Пригородной;

3-е отделение;

Агрономической;

1-й, 2-й, 3-й Трудовой;

Исаева;

Клубничной;

Ткачева;

Алычевой;

Вишневой;

Кедровой;

Инжировой;

Фиалковой;

Черемуховой;

Ароматной;

Виноградной;

Декоративной;

Пихтовой;

Смородиновой;

Гранатовой;

Мандариновой;

Яблочной;

Осенней;

Вольной;

Гвоздичной;

Главной;

Грушевой;

Калиновой;

Ландышевой;

Моросина;

Приймак;

Щедрой;

Лимонной;

Пионовой;

Фруктовой;

Большевистской и др.

Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторные подстанции. Ориентировочное время восстановления — также 15:00.

Еще одно отключение на севере Краснодара затронуло улицы:

Апельсиновую;

Атамана Бабыча;

Большевистскую;

Брестскую;

Губкина;

Изосимова;

Архангельскую;

Верную;

Вечную;

Гиагинскую;

Голубиную;

Гуденко;

Берлизова;

Ткачева;

Яблоновскую;

Холмогорскую;

Архангельский 1й пр., 2й пр.,3й пр., 4й пр., 5й пр.;

Звенигородскую;

Звенигородский 1й пр., 2й пр., 3й пр,;

Семеновскую;

Гиагинскую;

Луганскую;

Милицейскую;

Ивановскую;

Перекрестную;

Прерывистую;

Сенную и другие.

Восстановить подачу электричества планируют в 15:00. На месте работает аварийную бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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