Блэкаут на севере Краснодара: без электричества остались более 110 улиц
Три крупных отключения электроэнергии произошли в Прикубанском округе Краснодара около полудня 28 августа.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах:
- Алуштинской;
- Буковой;
- Бульварной;
- Есаульской;
- Плотниченко;
- Российской;
- Седина;
- Сумской;
- Фелицина;
- Ягодина;
- Янтарной;
- Балетной;
- Балканской;
- Белозерной;
- Бульварной;
- Геологической;
- Есаульской;
- Есенина;
- Палаточной;
- Пригородной,;
- Российской;
- Аральской;
- Астраханской;
- Бейсугской;
- Островной;
- Ясной;
- Гришина;
- Омской;
- Раздольной;
- Рощинской;
- Ростовское шоссе;
- Силантьева;
- Книжной;
- Ягодина;
- Арбатской;
- Грабина.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийной бригада. Ориентировочное время завершения ремонта — 15:00.
Также электричество отключилось на улицах:
- 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Урожайной;
- Дзержинского;
- Дорожной;
- Пригородной;
- 3-е отделение;
- Агрономической;
- 1-й, 2-й, 3-й Трудовой;
- Исаева;
- Клубничной;
- Ткачева;
- Алычевой;
- Вишневой;
- Кедровой;
- Инжировой;
- Фиалковой;
- Черемуховой;
- Ароматной;
- Виноградной;
- Декоративной;
- Пихтовой;
- Смородиновой;
- Гранатовой;
- Мандариновой;
- Яблочной;
- Осенней;
- Вольной;
- Гвоздичной;
- Главной;
- Грушевой;
- Калиновой;
- Ландышевой;
- Моросина;
- Приймак;
- Щедрой;
- Лимонной;
- Пионовой;
- Фруктовой;
- Большевистской и др.
Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторные подстанции. Ориентировочное время восстановления — также 15:00.
Еще одно отключение на севере Краснодара затронуло улицы:
- Апельсиновую;
- Атамана Бабыча;
- Большевистскую;
- Брестскую;
- Губкина;
- Изосимова;
- Архангельскую;
- Верную;
- Вечную;
- Гиагинскую;
- Голубиную;
- Гуденко;
- Берлизова;
- Ткачева;
- Яблоновскую;
- Холмогорскую;
- Архангельский 1й пр., 2й пр.,3й пр., 4й пр., 5й пр.;
- Звенигородскую;
- Звенигородский 1й пр., 2й пр., 3й пр,;
- Семеновскую;
- Гиагинскую;
- Луганскую;
- Милицейскую;
- Ивановскую;
- Перекрестную;
- Прерывистую;
- Сенную и другие.
Восстановить подачу электричества планируют в 15:00. На месте работает аварийную бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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