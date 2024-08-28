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Блэкаут на севере Краснодара: без электричества остались более 110 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/blekaut-na-severe-krasnodara-bez-elektrichestva-ostalis-bolee-110-ulits
Блэкаут на севере Краснодара: без электричества остались более 110 улиц
Фото unsplash.com

Три крупных отключения электроэнергии произошли в Прикубанском округе Краснодара около полудня 28 августа.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах:

  • Алуштинской;
  • Буковой;
  • Бульварной;
  • Есаульской;
  • Плотниченко;
  • Российской;
  • Седина;
  • Сумской;
  • Фелицина;
  • Ягодина;
  • Янтарной;
  • Балетной;
  • Балканской;
  • Белозерной;
  • Бульварной;
  • Геологической;
  • Есаульской;
  • Есенина;
  • Палаточной;
  • Пригородной,;
  • Российской;
  • Аральской;
  • Астраханской;
  • Бейсугской;
  • Островной;
  • Ясной;
  • Гришина;
  • Омской;
  • Раздольной;
  • Рощинской;
  • Ростовское шоссе;
  • Силантьева;
  • Книжной;
  • Ягодина;
  • Арбатской;
  • Грабина.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийной бригада. Ориентировочное время завершения ремонта — 15:00.

Также электричество отключилось на улицах:

  • 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Урожайной;
  • Дзержинского;
  • Дорожной;
  • Пригородной;
  • 3-е отделение;
  • Агрономической;
  • 1-й, 2-й, 3-й Трудовой;
  • Исаева;
  • Клубничной;
  • Ткачева;
  • Алычевой;
  • Вишневой;
  • Кедровой;
  • Инжировой;
  • Фиалковой;
  • Черемуховой;
  • Ароматной;
  • Виноградной;
  • Декоративной;
  • Пихтовой;
  • Смородиновой;
  • Гранатовой;
  • Мандариновой;
  • Яблочной;
  • Осенней;
  • Вольной;
  • Гвоздичной;
  • Главной;
  • Грушевой;
  • Калиновой;
  • Ландышевой;
  • Моросина;
  • Приймак;
  • Щедрой;
  • Лимонной;
  • Пионовой;
  • Фруктовой;
  • Большевистской и др.

Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены 23 трансформаторные подстанции. Ориентировочное время восстановления — также 15:00.

Еще одно отключение на севере Краснодара затронуло улицы:

  • Апельсиновую;
  • Атамана Бабыча;
  • Большевистскую;
  • Брестскую;
  • Губкина;
  • Изосимова;
  • Архангельскую;
  • Верную;
  • Вечную;
  • Гиагинскую;
  • Голубиную;
  • Гуденко;
  • Берлизова;
  • Ткачева;
  • Яблоновскую;
  • Холмогорскую;
  • Архангельский 1й пр., 2й пр.,3й пр., 4й пр., 5й пр.;
  • Звенигородскую;
  • Звенигородский 1й пр., 2й пр., 3й пр,;
  • Семеновскую;
  • Гиагинскую;
  • Луганскую;
  • Милицейскую;
  • Ивановскую;
  • Перекрестную;
  • Прерывистую;
  • Сенную и другие.

Восстановить подачу электричества планируют в 15:00. На месте работает аварийную бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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