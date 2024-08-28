Жители 5 улиц на севере Краснодара остались без воды

Плановое отключение холодного водоснабжения в Восточно-Кругликовском микрорайоне 28 августа связано с работами по замене запорной арматуры на водопроводной сети.

В зону отключения попали следующие адреса:

улица Черкасская, 58;

улица Героев Разведчиков, 21/1, 21/2, 24, 26, 26/1, 26/3, 26/4, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42;

улица Восточно-Кругликовская, 42, 46/12, 48, 48/1, 48/2;

улица 40-летия Победы, 97, 97/1, 97/с1, 97/2, 99, 101, 107, 121/1, 123;

улица Героя Аверкиева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

№564, улица Восточно-Кругликовская, 48/а.

Местные жители сообщают, что воду отключили ночью. Ориентировочно, ремонтные работы продлятся до 16:00. После завершения работ подача воды будет восстановлена, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа.

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