Жители 12 многоэтажек на северо-западе Краснодара остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение водоснабжения произошло утром 28 августа в Фестивальном микрорайоне.

Из-за утечки из подземного трубопровода без холодной воды остались многоквартирные дома. Водоснабжение временно отсутствует на улице Яна Полуяна, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

На месте аварии работает бригада водоканала. Время восстановления подачи воды в Прикубанском округе уточняется, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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