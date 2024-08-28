Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители 12 многоэтажек на северо-западе Краснодара остались без воды из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-mnogoetazhek-na-severo-zapade-krasnodara-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Жители 12 многоэтажек на северо-западе Краснодара остались без воды из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение водоснабжения произошло утром 28 августа в Фестивальном микрорайоне.

Из-за утечки из подземного трубопровода без холодной воды остались многоквартирные дома. Водоснабжение временно отсутствует на улице Яна Полуяна, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

На месте аварии работает бригада водоканала. Время восстановления подачи воды в Прикубанском округе уточняется, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Читайте также: на 36 улицах Краснодара отключат свет 28 августа для проведения плановых работ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях