На 36 улицах Краснодара планово отключат свет 28 августа

В нескольких районах краевого центра отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 28 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

Передерия, 64;

Головатого, 109;

проезд Индустриальный, 36-82, 61-95, 90-142, 101-145;

Тахтамукайская, 35-41,43-59, 48-54, 60, 63, 71;

Кошевого, 42-64, 35-59, 65, 87-119, 104-138, 140;

Матросова, 62;

проезд Кошевого, 58-84, 59-89;

проезд Краснодонский, 59-107,62-108;

проезд Затонный, 18-20, 29-33;

Краснодонская, 36-58,37-61;

проспект Чекистов, 10/1, 16-20;

Пушкина, 45-63,52-74;

Фадеева, 187;

Сечевая, 9-93;

Молодежная, 38-56, 66;

Обрезная, 2-14;

Бершанской, 72/1;

проезд Семеновский, 2-18,1-17;

Драгунская, 10-22, 1-13;

Демидовская, 1-23, 2-20;

Войсковая, 1-35;

Семеновская, 19-41, 20;

Дальняя 23-33, 22-24;

Светлая 24-40, 23-35;

Зеленая 28-36, 17-27;

Степная 14-30, 23-41;

Дербентская, 18/3;

Петроградская, 1-15;

Воронежская, 33, 38-40, 39, 47/2, 50-62, 68-90, 96-114;

1 проезд Воронежский, 1, 2-30, 1-23;

3 проезд Воронежский, 3-25;

4 проезд Воронежский, 1-17, 2-2;

5 проезд Воронежский, 2-16, 1-23, 32-54;

Мопра, 34-48, 37-55;

Московская, 2, 2/1;

Стасова, 1-35, 2-10.

Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, 28 августа с 09:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения на улице Стасова, 8, 10, 21, 29, 31, 8/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители 9 улиц в Краснодаре 27 августа останутся без света из-за плановых работ.