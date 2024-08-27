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На 36 улицах Краснодара планово отключат свет 28 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-36-ulitsah-krasnodara-planovo-otklyuchat-svet-28-avgusta
На 36 улицах Краснодара планово отключат свет 28 августа
Фото unsplash.com

В нескольких районах краевого центра отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 28 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Передерия, 64;
  • Головатого, 109;
  • проезд Индустриальный, 36-82, 61-95, 90-142, 101-145;
  • Тахтамукайская, 35-41,43-59, 48-54, 60, 63, 71;
  • Кошевого, 42-64, 35-59, 65, 87-119, 104-138, 140;
  • Матросова, 62;
  • проезд Кошевого, 58-84, 59-89;
  • проезд Краснодонский, 59-107,62-108;
  • проезд Затонный, 18-20, 29-33;
  • Краснодонская, 36-58,37-61;
  • проспект Чекистов, 10/1, 16-20;
  • Пушкина, 45-63,52-74;
  • Фадеева, 187;
  • Сечевая, 9-93;
  • Молодежная, 38-56, 66;
  • Обрезная, 2-14;
  • Бершанской, 72/1;
  • проезд Семеновский, 2-18,1-17;
  • Драгунская, 10-22, 1-13;
  • Демидовская, 1-23, 2-20;
  • Войсковая, 1-35;
  • Семеновская, 19-41, 20;
  • Дальняя 23-33, 22-24;
  • Светлая 24-40, 23-35;
  • Зеленая 28-36, 17-27;
  • Степная 14-30, 23-41;
  • Дербентская, 18/3;
  • Петроградская, 1-15;
  • Воронежская, 33, 38-40, 39, 47/2, 50-62, 68-90, 96-114;
  • 1 проезд Воронежский, 1, 2-30, 1-23;
  • 3 проезд Воронежский, 3-25;
  • 4 проезд Воронежский, 1-17, 2-2;
  • 5 проезд Воронежский, 2-16, 1-23, 32-54;
  • Мопра, 34-48, 37-55;
  • Московская, 2, 2/1;
  • Стасова, 1-35, 2-10.

Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»  по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, 28 августа с 09:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения на улице Стасова, 8, 10, 21, 29, 31, 8/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители 9 улиц в Краснодаре 27 августа останутся без света из-за плановых работ.

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