На 36 улицах Краснодара планово отключат свет 28 августа
Общество
27.08.2024 16:43
В нескольких районах краевого центра отключат электричество для проведения плановых работ.
Так, 28 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:
- Передерия, 64;
- Головатого, 109;
- проезд Индустриальный, 36-82, 61-95, 90-142, 101-145;
- Тахтамукайская, 35-41,43-59, 48-54, 60, 63, 71;
- Кошевого, 42-64, 35-59, 65, 87-119, 104-138, 140;
- Матросова, 62;
- проезд Кошевого, 58-84, 59-89;
- проезд Краснодонский, 59-107,62-108;
- проезд Затонный, 18-20, 29-33;
- Краснодонская, 36-58,37-61;
- проспект Чекистов, 10/1, 16-20;
- Пушкина, 45-63,52-74;
- Фадеева, 187;
- Сечевая, 9-93;
- Молодежная, 38-56, 66;
- Обрезная, 2-14;
- Бершанской, 72/1;
- проезд Семеновский, 2-18,1-17;
- Драгунская, 10-22, 1-13;
- Демидовская, 1-23, 2-20;
- Войсковая, 1-35;
- Семеновская, 19-41, 20;
- Дальняя 23-33, 22-24;
- Светлая 24-40, 23-35;
- Зеленая 28-36, 17-27;
- Степная 14-30, 23-41;
- Дербентская, 18/3;
- Петроградская, 1-15;
- Воронежская, 33, 38-40, 39, 47/2, 50-62, 68-90, 96-114;
- 1 проезд Воронежский, 1, 2-30, 1-23;
- 3 проезд Воронежский, 3-25;
- 4 проезд Воронежский, 1-17, 2-2;
- 5 проезд Воронежский, 2-16, 1-23, 32-54;
- Мопра, 34-48, 37-55;
- Московская, 2, 2/1;
- Стасова, 1-35, 2-10.
Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Кроме того, 28 августа с 09:00 до 17:00 будет снижено давление водоснабжения на улице Стасова, 8, 10, 21, 29, 31, 8/1. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38, 217-03-33.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители 9 улиц в Краснодаре 27 августа останутся без света из-за плановых работ.