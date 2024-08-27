Жители 9 улиц в Краснодаре 27 августа останутся без света из-за плановых работ

Энергетики во вторник проведут работы в разных частях краевой столицы.

С 9:00 до 17:00 электричество будут отключать по следующим адресам:

улица Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 12;

улица Захарова, 18, 35, 35/1, 39, 41, 43, 45, 47-51, 53, 55, 57;

улица Дальняя, 1-21, 2-20;

улица Светлая, 1-23;

улица Западная, 50, 52;

улица Зеленая, 17-23;

улица Полевая, 1-23, 2-22.

Кроме того, свет 27 августа отключат в 1-м и 2-м проездах Стасова. Дополнительную информацию о плановых отключениях можно уточнить у диспетчера по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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