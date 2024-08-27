Жители 9 улиц в Краснодаре 27 августа останутся без света из-за плановых работ
Общество
27.08.2024 08:26
Энергетики во вторник проведут работы в разных частях краевой столицы.
С 9:00 до 17:00 электричество будут отключать по следующим адресам:
- улица Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 12;
- улица Захарова, 18, 35, 35/1, 39, 41, 43, 45, 47-51, 53, 55, 57;
- улица Дальняя, 1-21, 2-20;
- улица Светлая, 1-23;
- улица Западная, 50, 52;
- улица Зеленая, 17-23;
- улица Полевая, 1-23, 2-22.
Кроме того, свет 27 августа отключат в 1-м и 2-м проездах Стасова. Дополнительную информацию о плановых отключениях можно уточнить у диспетчера по телефону: 8 (861) 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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