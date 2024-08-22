Рост потребления электроэнергии в Краснодарском крае вырос на 27,5%

Рост потребления электроэнергии по стране увеличился более чем на 7%. На юге он составил практически 20,5%.

Самые высокие показатели в Республике Ингушетия — более, чем в 1,5 раза, в Ростовской области этот показатель увеличился на 17%, в Краснодарском крае — на 27,5%.

Многие жители страны, в том числе и Кубани, этим летом сталкивались с массовыми отключениями света. Причина этого — перегрузка электросетей. Чаще всего перебои с электричеством сейчас в курортных городах Краснодарского края.

Чтобы обеспечить жителей края энергией, специалисты прокладывают новые электросети.

«Чтобы проложить новый кабель, используют установку горизонтально направленного бурения. Находясь на одном месте, она способна проложить до 300 м трубы, через которую пройдут электросети. Они не будут задевать другие коммуникации и тротуар. То есть городская среда останется практически неповрежденной», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Так, в Краснодаре работы по улучшению энергообеспечения проходят регулярно.

«Реконструировано и построено порядка 60 км воздушных линий. Уже реконструировано 18 подстанций. В планах до конца года строительство новых 5 подстанций», — говорит заместитель директора по капитальному строительству филиала «Краснодарэлектросети» Николай Бендюков.

Несмотря на масштабную модернизацию, перебои с электричеством в Краснодаре все равно есть. Однако специальные службы оперативно их устраняют.

«Происходит большая нагрузка в сети. Из-за этого могут произойти какие-то аварийные ситуации. Но «Электросети Кубани» готовы к этим моментам. Службы укомплектованы и готовы оперативно решить любую задачу», — заявляет исполнительный директор «Электросети Кубань» Максим Ушаков.

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