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Почти 80 домов останутся без электроэнергии в Краснодаре 23 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-80-domov-ostanutsya-bez-elektroenergii-v-krasnodare-23-avgusta
Почти 80 домов останутся без электроэнергии в Краснодаре 23 августа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Так, 23 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Леушковского, 9;
  • Кирилла Россинского, 2/1, 4/1, 10, 20/1, 26, 87;
  • Дядьковская, 13;
  • Ивановской, 85;
  • Братьев Черников, 42;
  • Екатериновская, 33;
  • Дзержинского, 161/1, 163, 165;
  • 1 Мая, 381, 430/2, 432, 484;
  • проезд Ленинградский, 2, 5;
  • Гастелло, 26, 32;
  • Ярославского, 11, 24, 26/1;
  • Шаляпина, 32, 33, 33/1;
  • Зоологическая, 27;
  • Сергиевская, 49;
  • переулок Гаражный, 1, 5, 7, 7/2, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
  • Российская, 81/1, 131/5, 131/7, 139, 253, 255, 255/9, 432, 440, 446/6;
  • Дружной, 4, 10/2;
  • Красных Партизан, 72, 375;
  • Энгельса, 195;
  • Гагарина, 89, 97, 99, 116, 118, 120, 132;
  • Передерия, 170;
  • Буденного, 197, 205, 247, 278;
  • Садовая, 35, 38, 38/1, 42, 43, 50, 57;
  • Костылева, 112, 116;
  • Круговая, 7, 10.

Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861)255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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