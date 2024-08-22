Почти 80 домов останутся без электроэнергии в Краснодаре 23 августа

Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.

Так, 23 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

Леушковского, 9;

Кирилла Россинского, 2/1, 4/1, 10, 20/1, 26, 87;

Дядьковская, 13;

Ивановской, 85;

Братьев Черников, 42;

Екатериновская, 33;

Дзержинского, 161/1, 163, 165;

1 Мая, 381, 430/2, 432, 484;

проезд Ленинградский, 2, 5;

Гастелло, 26, 32;

Ярославского, 11, 24, 26/1;

Шаляпина, 32, 33, 33/1;

Зоологическая, 27;

Сергиевская, 49;

переулок Гаражный, 1, 5, 7, 7/2, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;

Российская, 81/1, 131/5, 131/7, 139, 253, 255, 255/9, 432, 440, 446/6;

Дружной, 4, 10/2;

Красных Партизан, 72, 375;

Энгельса, 195;

Гагарина, 89, 97, 99, 116, 118, 120, 132;

Передерия, 170;

Буденного, 197, 205, 247, 278;

Садовая, 35, 38, 38/1, 42, 43, 50, 57;

Костылева, 112, 116;

Круговая, 7, 10.

Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861)255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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