Почти 80 домов останутся без электроэнергии в Краснодаре 23 августа
Общество
22.08.2024 19:08
Электричество отключат в нескольких районах кубанской столицы для проведения плановых работ.
Так, 23 августа электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:
- Леушковского, 9;
- Кирилла Россинского, 2/1, 4/1, 10, 20/1, 26, 87;
- Дядьковская, 13;
- Ивановской, 85;
- Братьев Черников, 42;
- Екатериновская, 33;
- Дзержинского, 161/1, 163, 165;
- 1 Мая, 381, 430/2, 432, 484;
- проезд Ленинградский, 2, 5;
- Гастелло, 26, 32;
- Ярославского, 11, 24, 26/1;
- Шаляпина, 32, 33, 33/1;
- Зоологическая, 27;
- Сергиевская, 49;
- переулок Гаражный, 1, 5, 7, 7/2, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
- Российская, 81/1, 131/5, 131/7, 139, 253, 255, 255/9, 432, 440, 446/6;
- Дружной, 4, 10/2;
- Красных Партизан, 72, 375;
- Энгельса, 195;
- Гагарина, 89, 97, 99, 116, 118, 120, 132;
- Передерия, 170;
- Буденного, 197, 205, 247, 278;
- Садовая, 35, 38, 38/1, 42, 43, 50, 57;
- Костылева, 112, 116;
- Круговая, 7, 10.
Подробный список адресов можно посмотреть по ссылке, уточнить дополнительную информацию — в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8(861)255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.
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