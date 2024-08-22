Более 30 улиц остались без света на севере Краснодара из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло вечером 22 августа в Прикубанском округе Краснодара.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Калинино» «К-204» и 28 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов на улицах 1 Мая, Архитекторов, Благодатной, Изобильной, Инициативной, Лесопарковой, Новостроек, Рассветной, Российской, бульвар Строителей, Тенистой, Тружеников, Ростовское шоссе, Беговой, Рослого Ивана, Есенина, Жигуленко, Дружной, Защитников Отечества, Петра Метальникова, Симонова, Агрохимической, Адлерской, Гомельской, Дунаевского, Московской, Рахманинова, Чайковского, Шаляпина, Большевистской, Каштановой, Кленовой и других.

На месте работает аварийной бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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