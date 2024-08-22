Жители более 20 улиц Краснодара 22 августа останутся без электричества

Свет на время отключат в разных районах краевой столицы для проведения плановых работ.

Так, 22 августа электричество будут отключать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Тургенева, 130-134, 136/1, 138/3, 138/4;

Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1-3, 163;

Котовского, 102-106;

Дзержинского, 58, 62, 64;

Монтажников, 1-6;

Степная, 5, 9, 96;

Рашпилевская, 325, 326, 327;

Железнодорожная, 23, 24, 25;

Суворова, 74;

Стасова, 174, 174/1;

Селезнева, 144;

Кубанская, 1-71;

Бершанской, 41-65;

Ростовское шоссе, 52, 60;

Ярославского, 1-3, 11, 24-44;

Ленинградская, 1-27,2-22, 67-83, 72-92;

Гастелло, 2-26,1-21, 32, 44-50, 54, 59-65,69,73.

Кроме того, в четверг электричество частично отключат в переулке Дорожный и проездах 2-й Ленинградский, 1-й Волгоградский, 2-й Талалихина и Нестерова.

Более подробно уточнить адреса плановых отключений света можно по ссылке. Также можно узнать информацию у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону: 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: исторический рекорд потребления энергии обновили в Краснодарском крае и Адыгее.