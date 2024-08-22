Жители более 20 улиц Краснодара 22 августа останутся без электричества
Общество
22.08.2024 08:31
Свет на время отключат в разных районах краевой столицы для проведения плановых работ.
Так, 22 августа электричество будут отключать с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Тургенева, 130-134, 136/1, 138/3, 138/4;
- Красных Партизан, 155, 157,159/1, 161, 161/1-3, 163;
- Котовского, 102-106;
- Дзержинского, 58, 62, 64;
- Монтажников, 1-6;
- Степная, 5, 9, 96;
- Рашпилевская, 325, 326, 327;
- Железнодорожная, 23, 24, 25;
- Суворова, 74;
- Стасова, 174, 174/1;
- Селезнева, 144;
- Кубанская, 1-71;
- Бершанской, 41-65;
- Ростовское шоссе, 52, 60;
- Ярославского, 1-3, 11, 24-44;
- Ленинградская, 1-27,2-22, 67-83, 72-92;
- Гастелло, 2-26,1-21, 32, 44-50, 54, 59-65,69,73.
Кроме того, в четверг электричество частично отключат в переулке Дорожный и проездах 2-й Ленинградский, 1-й Волгоградский, 2-й Талалихина и Нестерова.
Более подробно уточнить адреса плановых отключений света можно по ссылке. Также можно узнать информацию у диспетчера «Электросети Кубани» по телефону: 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.
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